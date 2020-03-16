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Владелец немецкого клуба разрабатывает вакцину от коронавируса

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Компания ведет работу с января.
Дитмар Хопп
Дитмар Хопп
Getty Images

Компания CureVac, которая принадлежит владельцу немецкого клуба Хоффенхайма Дитмару Хоппу, разрабатывает вакцину от коронавируса, об этом сообщает Yahoo Sport.

По информации источника, работы над созданием вакцины ведутся с января.

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Отмечается, что президент США Дональд Трамп выразил желание, чтобы компания функционера переехала, а лекарство использовалось для американцев, но получил жесткий отказ.

“Я хочу защищать от инфекций всех людей в мире без исключения. Необходимо, чтобы по всему миру люди получали лучшее лечение. Кроме этого, я хочу, чтобы в Германии была развитая ифраструктура и рабочие места для людей“, - заявил Хопп.

Напомним, что ранее фанаты Баварии вывесили оскорбительный баннер, который адресован Хоппу.

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Теги: Дитмар Хопп, Хоффенхайм, Бундеслига, вне игры, коронавирус, вакцина
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