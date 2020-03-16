Владелец немецкого клуба разрабатывает вакцину от коронавируса

Компания ведет работу с января.

Компания CureVac, которая принадлежит владельцу немецкого клуба Хоффенхайма Дитмару Хоппу, разрабатывает вакцину от коронавируса, об этом сообщает Yahoo Sport.

По информации источника, работы над созданием вакцины ведутся с января.

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Отмечается, что президент США Дональд Трамп выразил желание, чтобы компания функционера переехала, а лекарство использовалось для американцев, но получил жесткий отказ.

“Я хочу защищать от инфекций всех людей в мире без исключения. Необходимо, чтобы по всему миру люди получали лучшее лечение. Кроме этого, я хочу, чтобы в Германии была развитая ифраструктура и рабочие места для людей“, - заявил Хопп.

Напомним, что ранее фанаты Баварии вывесили оскорбительный баннер, который адресован Хоппу.