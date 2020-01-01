Битва редакций: Шахтер решил удивить, турки – порадовать

Bigmir)net совместно с Parimatch подводит итоги седьмого тура Битвы редакций.

Продолжаем организованный с Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

Наша команда провела неплохой тур, по итогам которого удалось получить прибыль.

Ставка №1

Матч: Заря – Шахтер 1:0

Прогноз: Шахтер не проиграет и тотал меньше 3,5

Коэффициент: 2,07

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Донецкий Шахтер, как мы и предполагали, не сумел устроить проблем защите луганской Зари. Тем не менее, мы ожидали минимальную победу “горняков“, а они и вовсе умудрились проиграть. Завершись матч вничью 0:0, или хотя бы 1:1, мы бы радовались тому, что ставка сыграла, но команда Виктора Скрипника не дала нам повода для радости.

Ставка №2

Событие: Кевин Ли - Шарлес Оливейра

Результат: Оливейра выиграл в третьем раунде

Прогноз: Ли победит во втором раунде

Коэффициент: 6,5

Ставка: 50 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Как мы и предполагали, два бойца, умеющих завершать матчи на самом их старте, не сделали этого в противостоянии между собой. Была четка уверенность в том, что Ли и Оливейра перейдут во второй раунд, так оно и случилось.

Но если наша команда ожидала, что Ли сумеет победить во втором периоде встречи, то на самом деле он не то что не победил, а даже проиграл.

Ставка №3

Матч: Галатасарай – Бешикташ 0:0

Прогноз: тотал меньше 2,5

Коэффициент: 2.08

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 208 грн

И, наконец-то, третья ставка у нас оказалась победной. Как мы и предполагали, много голов во время стамбульского дерби не будет. На деле оказалось, что их не было вообще.

Галатасарай и Бешикташ, не подгоняемые вперед зрителями, ограничились сухими нулями, заработав по одному очку.

Итог

Выиграть в этом туре у нас не получилось, хотя мы были довольно близки в ситуации с украинским матчем, а прогноз на UFC был изначально очень маловероятен.

Тем не менее, сумма проигрыша оказалась не очень большой и наша команда ужержала первую строчку в таблице.