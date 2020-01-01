Динамо-Брест встретится с командой Вернидуба в Кубке Беларуси
Команды сыграют в полуфинале Кубка страны.
Сегодня, 16 марта, в Минске состоялась жеребьевки полуфинальных матчей Кубка Беларуси.
В полуфинал смогли пробиться: БАТЭ, Славия, Шахтер Солигорск под руководством Юрия Вернидуба и Динамо-Брест.
По итогам жеребьевки стало известно, что нас ждет “украинское дерби“ - солигорский Шахтер сыграет с Динамо-Брест, за который выступают: Артем Милевский, Евгений Хачерди, Александр Нойок.
Во второй паре сойдутся Славия и БАТЭ.
Первые матчи запланированы на 8 апреля, ответные поединки должны состояться 29 апреля.
Отметим, что Динамо-Брест обыграло солигорский Шахтер в Суперкубке Беларуси.
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