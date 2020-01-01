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Динамо-Брест встретится с командой Вернидуба в Кубке Беларуси

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Команды сыграют в полуфинале Кубка страны.
Артем Милевский
Артем Милевский
dynamo-brest

Сегодня, 16 марта, в Минске состоялась жеребьевки полуфинальных матчей Кубка Беларуси.

В полуфинал смогли пробиться: БАТЭ, Славия, Шахтер Солигорск под руководством Юрия Вернидуба и Динамо-Брест.

По итогам жеребьевки стало известно, что нас ждет “украинское дерби“ - солигорский Шахтер сыграет с Динамо-Брест, за который выступают: Артем Милевский, Евгений Хачерди, Александр Нойок. 

Во второй паре сойдутся Славия и БАТЭ.

Первые матчи запланированы на 8 апреля, ответные поединки должны состояться 29 апреля.

Отметим, что Динамо-Брест обыграло солигорский Шахтер в Суперкубке Беларуси.

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Теги: Динамо-Брест, Шахтер Солигорск, Кубок Беларуси, футбол
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