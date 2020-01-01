Динамо-Брест встретится с командой Вернидуба в Кубке Беларуси

Команды сыграют в полуфинале Кубка страны.

Сегодня, 16 марта, в Минске состоялась жеребьевки полуфинальных матчей Кубка Беларуси.

В полуфинал смогли пробиться: БАТЭ, Славия, Шахтер Солигорск под руководством Юрия Вернидуба и Динамо-Брест.

По итогам жеребьевки стало известно, что нас ждет “украинское дерби“ - солигорский Шахтер сыграет с Динамо-Брест, за который выступают: Артем Милевский, Евгений Хачерди, Александр Нойок.

Во второй паре сойдутся Славия и БАТЭ.

Первые матчи запланированы на 8 апреля, ответные поединки должны состояться 29 апреля.

Отметим, что Динамо-Брест обыграло солигорский Шахтер в Суперкубке Беларуси.