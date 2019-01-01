Неймар, Роналдиньо, Адриано - одеваются в одежду игрока ПФК Львова
Бразилец имеет собственный бренд, который популярен среди топ-футболистов.
Футболист ПФК Львова Джонатан да Силва Лима рассказал, как пришла идея о создании своего бренда “Tudo Tranquilo“ в Бразилии.
“Бренду уже три года. Однажды мы с братом просто решили его создать. Мы всегда любили красиво одеваться. В нашем бизнесе я отвечаю за финансовую сторону, закрываю счета.
Люблю базовый стиль, предпочитаю темные цвета, одеваю все черное. Главное, чтобы выделялась обувь“, - рассказал футболист для Профутбола.
Отметим, что бренд Джонатана широко популярен среди мировых звезд футбола: Алиссон, Неймар, Роналдиньо, Дуглас Коста, Адриано, Давид Луис и другие.
Ранее УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов-2019/20.
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