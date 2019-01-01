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Неймар, Роналдиньо, Адриано - одеваются в одежду игрока ПФК Львова

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Бразилец имеет собственный бренд, который популярен среди топ-футболистов.
Джонатан
Джонатан
ПФК Львов

Футболист ПФК Львова Джонатан да Силва Лима рассказал, как пришла идея о создании своего бренда “Tudo Tranquilo“ в Бразилии.

“Бренду уже три года. Однажды мы с братом просто решили его создать. Мы всегда любили красиво одеваться. В нашем бизнесе я отвечаю за финансовую сторону, закрываю счета.

Люблю базовый стиль, предпочитаю темные цвета, одеваю все черное. Главное, чтобы выделялась обувь“, - рассказал футболист для Профутбола.

Отметим, что бренд Джонатана широко популярен среди мировых звезд футбола: Алиссон, Неймар, Роналдиньо, Дуглас Коста, Адриано, Давид Луис и другие. 

Ранее УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов-2019/20.

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Теги: Джонатан да Силва Лима, ПФК Львов, вне игры, бренд
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