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Харатин: Ребров сказал, что, возможно, не поеду в сборную Украины

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Дебют украинского игрока откладывается.
Игорь Харатин
Игорь Харатин
fradi.hu

Футболист Ференцвароша Игорь Харатин поделился подробностями о том, как в венгерском клубе противостоят пандемии коронавируса.

“Каждому выдали витамин D и сказали, чтобы мы его принимали и следили за собой. Температуру нам не мерили, но врачи сказали, что ужинать всей командой нельзя: сидеть дома и не выходить.

Конечно надеюсь, что приеду в сборную, но здесь все быстро меняется. Дай бог, чтобы все было хорошо. Станиславович сказал, что, возможно, не поеду. Вылететь то можно, а вот вернуться..“, - рассказал Харатин для Профутбола.

Напомним, что Харатин получил дебютный вызов в состав сборной Украины.

Ранее Петряк рассказал, что живет в колхозе из-за коронавируса.

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Теги: Игорь Харатин, футбол, Сергей Ребров, Ференцварош, сборная Украины по футболу
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