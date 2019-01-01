Харатин: Ребров сказал, что, возможно, не поеду в сборную Украины
Дебют украинского игрока откладывается.
Футболист Ференцвароша Игорь Харатин поделился подробностями о том, как в венгерском клубе противостоят пандемии коронавируса.
“Каждому выдали витамин D и сказали, чтобы мы его принимали и следили за собой. Температуру нам не мерили, но врачи сказали, что ужинать всей командой нельзя: сидеть дома и не выходить.
Конечно надеюсь, что приеду в сборную, но здесь все быстро меняется. Дай бог, чтобы все было хорошо. Станиславович сказал, что, возможно, не поеду. Вылететь то можно, а вот вернуться..“, - рассказал Харатин для Профутбола.
Напомним, что Харатин получил дебютный вызов в состав сборной Украины.
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