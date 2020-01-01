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Петряк: Живу в колхозе из-за коронавируса

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Вместе с украинцем проживает бабушка "не первой свежести".
Иван Петряк
Иван Петряк
ФК Фехервар

Украинский футболист Фехервара Иван Петряк рассказал, как противостоит пандемии коронавируса.

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“Я сейчас живу в так называемом колхозе - здесь спокойнее, пока. Я нахожусь от Будапешта на расстоянии 55 км. Здесь нет туристов. На всякий случай в магазин поеду позже. Сейчас возьму что-то интересное для дезинфекции. Каждый день ситуация меняется, поэтому есть ощущение волнения.

Пока никуда не выезжаем, и никто к нам не приезжает. Сейчас бабушка должна была ехать домой, но мы ее задержали, ведь в аэропортах - большое скопление людей. Немного волнуемся, потому что она “не первой свежести“ - ей уже 70. Поэтому лучше ее поберечь, посидит у нас“, - рассказал Петряк для Профутбола.

Ранее Зинченко рассказал, как борется с коронавирусом.

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Теги: Иван Петряк, футбол, коронавирус, Фехервар
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