Украинский чемпион мира перебрался в Латвию

Игрок будет выступать за клуб из Юрмалы.

Украинский футболист Кирилл Дрышлюк стал игроком Спартака из Юрмалы, об этом футболист сообщил в Instagram.

Кирилл является победителем молодежного чемпионата мира. Он выступал за Александрию, но провел всего два матча в Кубке Украины.

Отмечается, что латвийский клуб уже внес Дрышлюка в список игроков команды на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что Карпаты подписали украинского чемпиона мира.