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Украинский чемпион мира перебрался в Латвию

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Игрок будет выступать за клуб из Юрмалы.
Кирилл Дрышлюк
Кирилл Дрышлюк
www.instagram.com/kirill.dryshliuk/

Украинский футболист Кирилл Дрышлюк стал игроком Спартака из Юрмалы, об этом футболист сообщил в Instagram.

Кирилл является победителем молодежного чемпионата мира. Он выступал за Александрию, но провел всего два матча в Кубке Украины. 

Отмечается, что латвийский клуб уже внес Дрышлюка в список игроков команды на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что Карпаты подписали украинского чемпиона мира.

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Теги: Кирилл Дрышлюк, футбол
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