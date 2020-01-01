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Зинченко - о коронавирусе: Кушаем чеснок и тщательно моем руки

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Украинский игрок соблюдает меры безопасности.
Влада Седан и Александр Зинченко
Влада Седан и Александр Зинченко
www.instagram.com/zinchenko_96

Футболист Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о том, как коронавирус повлиял на жизнь людей в городе.

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“Кушаем чеснок и тщательно моем руки. Влада Седан напичкала мне карманы антисептиками. На базу поехать не имеем возможности, потому что все закрыто. Все заведения в Манчестере пустые.

Что касается футбола, то мы сами не знаем расписание. С 13 марта не тренируемся, третий день сидим дома. В ближайшее время должны получить расписание по поводу следующей недели.

Клубы могут не отпускать своих игроков в национальные команды. Нет смысла сейчас проводить товарищеские матчи сборных, нужно просто пережить этот момент“, - рассказал Зинченко в эфире программы Великий футбол.

Ранее сообщалось, что Аталанта не хочет отпускать Малиновского в сборную.

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Теги: Александр Зинченко, Влада Седан, футбол, коронавирус
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