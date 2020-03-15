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Новость о решении Роналду превратить cвои отели в больницы оказалась неправдой

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Португалец пока не принимал такого решения.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Новость о том, что звездный форвард сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы для больных коронавирусом оказалась неправдой, сообщает La Republica.

Издание утверждает, что футболист пока не готов отдавать свою роскошную недвижимость для госпиталей.

Отмечается, что португалец может взять на себя обязательство выплачивать заработную плату всем врачам Португалии, которые занимаются лечением коронавируса в стране.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.03.2020, 18:52
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Какая-то 3,14зда запустила вонючую ракету.
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