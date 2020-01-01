Динамо-Брест вышло в полуфинал Кубка Беларуси

Команда в серии пенальти обыграла Ислочь.

В рамках 1/4 финала Кубка Беларуси брестское Динамо обыграло минскую Ислочь.

Первый матч между командами завершился в нулевую ничью. В ответном матче резулатат был таким же, поэтому судьбу путевки в полуфинал решила серия пенальти.

Отметим, что Артем Милевский и Александр Нойок вышли в стартовом составе своей команды на этот поединок.

Динамо Брест: Игнатович, Кики, Быков, Милевский, Витус, Нойок, Веретило (К), Павловец, Лаптев, Гордейчук, Савицкий.

Запасные: Павлюченко, Печенин, Кривец, Шевченко, Милошевский, Юзепчук, Бакай.

Ислочь: Хаткевич, Янушкевич, Януш, Комаровский (К), Карпович, Годфри Стефен, С.Концевой, Макась, Рыбак, Патоцкий, Янсане.

Запасные: Василючек, Папуш, Цвейба, Глинский, Краснов, Лисовский, Кузьменок.

Предупреждения: Милевский, Савицкий, Веретило, Витус — Комаровский, Карпович, Янсане

Удаления: Савицкий, Веретило — Комаровский, Карпович