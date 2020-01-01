Роналду преобразует свои отели в Португалии в бесплатные больницы

В этих учреждениях будут обслуживаться люди, которые болеют коронавирусом.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду принял решение преобразовать свои гостиницы в Португалии в больницы, в которых будут обслуживаться люди, заразившиеся коронавирусом.

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По информации издания Marca, футболист хочет помочь своей стране справиться с пандемией заболевания.

Более того, пациенты смогут пользоваться услугами больниц бесплатно, а все расходы, включая и зарплаты медицинскому персоналу, Роналду будет покрывать со своего кармана.

Отметим, что на сегодняшний день в мире 156 400 заболевших коронавирусом, из них 5 833 человека погибли, а 73 968 полностью выздоровели. Что касается Португалии, то там зафиксировано 169 случаев заражения, из них 2 пациента уже выздоровели.

Напомним, что одноклубник Роналду Даниэле Ругани заболел коронавирусом. После этого Криштиану отправился на Мадейру, где будет находиться на карантине.

Ранее сообщалось, что Серия А приостановлена из-за пандемии коронавируса.