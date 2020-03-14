Роналдиньо выиграл футбольный турнир в парагвайской тюрьме
Бразилец стал лучшим игроком матча.
Экс-футболист Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо принял участие в финале футбольного турнира в парагвайской тюрьме.
Команда бразильца одержала разгромную победу над соперником - 11:2. Сам же Роналдиньо сумел отличиться пять раз и отдать шесть голевых передач.
Примечательно, что главным призом турнира стал 16-килограммовый поросенок.
📸😃🏆🇧🇷🤙🏾#Dinho #Ronaldinho #R10 @10Ronaldinho pic.twitter.com/yEsfsskoMd— Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) March 14, 2020
Ранее сообщалось, что Роналдиньо проведет в тюрьме полгода. Отметим, что в Сеть слили фото бразильца из зоны заключения.
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