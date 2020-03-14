Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналдиньо выиграл футбольный турнир в парагвайской тюрьме

Комментариев: 0
Бразилец стал лучшим игроком матча.

Роналдиньо
Роналдиньо
Getty Images

Экс-футболист Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо принял участие в финале футбольного турнира в парагвайской тюрьме.

Команда бразильца одержала разгромную победу над соперником - 11:2. Сам же Роналдиньо сумел отличиться пять раз и отдать шесть голевых передач.

Примечательно, что главным призом турнира стал 16-килограммовый поросенок.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо проведет в тюрьме полгода. Отметим, что в Сеть слили фото бразильца из зоны заключения.

Поделись:
Теги: Роналдиньо, футбол, тюрьма
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь