Роналдиньо выиграл футбольный турнир в парагвайской тюрьме

Бразилец стал лучшим игроком матча.

Роналдиньо Getty Images

Экс-футболист Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо принял участие в финале футбольного турнира в парагвайской тюрьме.

Команда бразильца одержала разгромную победу над соперником - 11:2. Сам же Роналдиньо сумел отличиться пять раз и отдать шесть голевых передач.

Примечательно, что главным призом турнира стал 16-килограммовый поросенок.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо проведет в тюрьме полгода. Отметим, что в Сеть слили фото бразильца из зоны заключения.