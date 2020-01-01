Битва редакций: ставим на то, что еще осталось
По итогам седьмого тура мы опять заработали денег и вернулись на планку “выше начального банка“.
В рамках восьмого тура организованного Parimatch проекта ставить очень тяжело, поскольку практически все спортивные события были отменены. Но мы нашли те, на которые можно оставить свой прогноз.
Текущий банк: 4504 грн
Без голевой феерии в центральном матче тура
Шахтер - Заря (15 марта)
Донецкий клуб весьма уверенно переиграл Вольфсбург в Лиге Европы, но ответного матча не будет, поскольку из-за коронавируса все еврокубки приостановили. Будет ли дальше проводиться УПЛ, также вопрос не решенный. Возможно, этот матч станет последним.
Наша редакция считает, что “горняки“, которые в последних матчах очень много пропускают, в этот раз сыграют более внимательно. Тем более, у Зари в последнее время проблемы с атакой.
Прогноз: Шахтер не проиграет и тотал меньше 3,5
Коэффициент: 2,07
Ставка: 100 грн
Ставим на мейн-ивент UFC FIGHT NIGHT 170
Кевин Ли - Шарлес Оливейра (15 марта)
Оба участника главного поединка вечера любят завершать свои матчи быстро, а главное – умеют это делать. Победа Кевина Ли оценивается аналитиками Parimatch в 58%, но мы пойдем еще дальше и поставим на то, что этот боец выиграет во втором раунде.
Прогноз: победа Кевина Ли во втором раунде
Коэффициент: 6,5
Ставка: 50 грн
Для чего играть без зрителей?
Галатасарай – Бешикташ (15 марта)
Стамбульское дерби из-за коронавируса пройдет без зрителей. В последних пяти матчах этих команд между собой, всегда праздновала победу команда-хозяйка, при этом, они даже не пропускали.
Без фанатов игрокам может быть не так в кайф бежать вперед, а потому, и голов должно быть не особо много.
Прогноз: тотал меньше 2,5
Коэффициент: 2.08
Ставка: 100 грн
Итог
Тяжелая ситуация с коронавирусом в мире не дает простор для того, чтобы “разогнаться“ при выборе ставок. Этот тур будет таким себе экспериментальным. Но мы намерены не терять ни лидерскую позицию, ни деньги.
Полная версия правил