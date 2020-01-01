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Морозюк получил красную карточку за фол против Родригеса

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Украинский футболист получил второе предупреждение.

Николай Морозюк
Николай Морозюк
ФК Ризеспор

В рамках 26-го тура чемпионата Турции Ризеспор на выезде минимально уступил Анкарагюджю (1:2).

Хозяева поля имели преимущества в два мяча в первом тайме. В компенсированное время к тайму украинский футболист Денис Гармаш сумел отыграть один гол.

В поединке также принимал участие украинец Николай Морозюк. Ему не удалось отметиться результативными действиями, но в компенсированное время ко второму тайму защитник был удален с поля. 

Морозюк сфолил против игрока киевского Динамо Жерсона Родригеса, который сейчас выступает за Анкарагюджю. Николай получил второе предупреждение за срыв атаки.

 

Анкарагюджю - Ризеспор 2:1
Голы: Албайрак, 17 (автогол), Родригес, 22 - Гармаш, 45+1.

Удален: Морозюк, 90+4. 

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Теги: Николай Морозюк, Жерсон Родригес, футбол, чемпионат Турции по футболу, видео
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