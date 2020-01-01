Морозюк получил красную карточку за фол против Родригеса

Украинский футболист получил второе предупреждение.

Николай Морозюк ФК Ризеспор

В рамках 26-го тура чемпионата Турции Ризеспор на выезде минимально уступил Анкарагюджю (1:2).

Хозяева поля имели преимущества в два мяча в первом тайме. В компенсированное время к тайму украинский футболист Денис Гармаш сумел отыграть один гол.

В поединке также принимал участие украинец Николай Морозюк. Ему не удалось отметиться результативными действиями, но в компенсированное время ко второму тайму защитник был удален с поля.

Морозюк сфолил против игрока киевского Динамо Жерсона Родригеса, который сейчас выступает за Анкарагюджю. Николай получил второе предупреждение за срыв атаки.

Анкарагюджю - Ризеспор 2:1

Голы: Албайрак, 17 (автогол), Родригес, 22 - Гармаш, 45+1.

Удален: Морозюк, 90+4.