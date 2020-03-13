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Роналду сделал заявление по поводу коронавируса

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Португалец обеспокоен пандемией.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Футболист туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал пандемию коронавируса.

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“Сейчас мир проживает трудное время, которое требует, чтобы мы заботились друг о друге. Сегодня я обращаюсь к вам не как игрок, а как сын, отец и просто человек, который обеспокоен из-за последних событий, которые затронули весь мир.

Защита человеческой жизни должна быть выше любых других ценностей. Соболезную тем, кто утратил родных и хочу выразить солидарность тем, кто сражается с вирусом, как мой одноклубник Даниэле Ругани.

Я хочу выразить поддержку медицинским работникам, чья борьба с эпидемией с риском для жизни, вызывает восхищение“, - написал Роналду в Instagram.

Отметим, что португальский нападающий принял решение не возвращаться в расположение туринского клуба.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, футбол, коронавирус
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ZuBBi    13.03.2020, 21:48
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