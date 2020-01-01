Битва редакций: Неласковый Манчестер Юнайтед

Bigmir)net совместно с Parimatch подводит итоги седьмого тура Битвы редакций.

Продолжаем организованный с Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

Наша команда провела неплохой тур, по итогам которого удалось получить прибыль.

Ставка №1

Матчи: ПСЖ – Боруссия Д 2:0 / Вольфсбург – Шахтер 1:2

Прогноз: Проход Боруссии Д/Обе забьют

Коэффициент: 3,34

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Шахтер довольно легко справился со своей задачей – “горняки“ рано открыли счет и пропустили в начале второй половины игры. Здесь мы даже не успели понервничать, но как и отмечалось в анонсе, такой исход довольно ожидаем.

Что касается Боруссии Д, то здесь все пошло не по плану. Парижане распечатали ворота соперника в конце первого тайма, а подопечные Фавра так и не смоли прийти в себя после двух голов. Жалко, что не удалось оформить плюс, но и просто обидно за дортмундцев.

Ставка №2

Матч: ЛАСК – Манчестер Юнайтед

Прогноз: П2

Коэффициент: 2,17

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 434 грн

Как мы и ожидали, Оле-Гуннар Сульшер провел небольшую ротацию, что не особо сказалось на игре манкунианцев. Роскошный гол Игало и точный удар Дэниела Джеймса сняли вопрос о победителе, но гости не остановились и отправили в ворота соперника еще три мяча.

Очень приятный плюс, а ответная встреча, когда бы она не была, становится формальностью.

Итог

По итогам тура мы смогли получить прибыль и остались довольны собой. Конечно, хотелось бы, чтобы зашел и экспресс, но грамотное распределение средств позволило получить неплохой профит.