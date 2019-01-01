Чемпионат Нидерландов остановлен из-за коронавируса

Коронавирус стал причиной такого решения.

Руководство страны Нидерландов приняло решение приостановить проведение спортивных соревнований из-за угрозы коронавирусу, об этом сообщает официальный сайт Ередивизии.

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Кроме высшего дивизиона, были остановлены все чемпионата страны. Матчи национальной сборной также отменены.

Приостановка всех игр как минимум продлится до 31 марта.

Ранее сообщалось, что УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.