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Хачериди: Были варианты в Украине, но хотелось обратно в Динамо

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Защитник Динамо-Брест рассказал о том, как оказался в Беларуси.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
dynamo-brest.by

Украинский защитник Динамо-Брест Евгений Хачериди рассказал, что получал предложения из Украины, но единственный клуб, который его интересовал в нашей стране, был Динамо.

"Я больше полтора года не играл, а просто тренировался в Греции. Надо набирать форму. В начале играл и в Греции: сразу две встречи чемпионата, в Лиге чемпионов поиграл. А потом почему-то сел, а почему - не знаю. Никакого конфликта не было. Никто ничего не говорил, ничего не объяснил.

Меня не то что отпускать не хотели, я уже сам хотел уйти. Летом у них заканчивался чемпионат и я поговорил с президентом: договорились, чтобы меня отпустили на определенных условиях. Пожали руки и разошлись.

Потом позвонили из Динамо-Брест и спросили: "Хочешь или не хочешь?". Я знаю ребят здесь, украинцы есть - хороший коллектив. Я хочу играть, а у команды большие амбиции, поэтому с удовольствием согласился.

Был вариант в Украине, и не один. Было много вариантов, но если уже рассматривать, то хотелось только назад в Динамо", - сказал Хачериди в интервью YouTube-каналу Football Hub.

Ранее сообщалось, сколько Евгений Хачериди получает в Динамо-Брест.

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Теги: Евгений Хачериди, Динамо-Брест, Динамо Киев, футбол, Динамо
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