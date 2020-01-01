Хачериди: Были варианты в Украине, но хотелось обратно в Динамо

Защитник Динамо-Брест рассказал о том, как оказался в Беларуси.

Украинский защитник Динамо-Брест Евгений Хачериди рассказал, что получал предложения из Украины, но единственный клуб, который его интересовал в нашей стране, был Динамо.

"Я больше полтора года не играл, а просто тренировался в Греции. Надо набирать форму. В начале играл и в Греции: сразу две встречи чемпионата, в Лиге чемпионов поиграл. А потом почему-то сел, а почему - не знаю. Никакого конфликта не было. Никто ничего не говорил, ничего не объяснил.

Меня не то что отпускать не хотели, я уже сам хотел уйти. Летом у них заканчивался чемпионат и я поговорил с президентом: договорились, чтобы меня отпустили на определенных условиях. Пожали руки и разошлись.

Потом позвонили из Динамо-Брест и спросили: "Хочешь или не хочешь?". Я знаю ребят здесь, украинцы есть - хороший коллектив. Я хочу играть, а у команды большие амбиции, поэтому с удовольствием согласился.

Был вариант в Украине, и не один. Было много вариантов, но если уже рассматривать, то хотелось только назад в Динамо", - сказал Хачериди в интервью YouTube-каналу Football Hub.

Ранее сообщалось, сколько Евгений Хачериди получает в Динамо-Брест.