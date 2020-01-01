Стало известно, сколько получает Хачериди в Динамо-Брест

В месяц украинец получает порядка 37,5 тысячи евро.

Украинский защитник Евгений Хачериди с 1 января 2020 года присоединился к брестскому Динамо, правда на данный момент еще не сыграл за команду ни одного официального поединка.

Как стало известно изданию Telekom Sport, годовой оклад 32-летнего футболиста по контракту составляет 450 тысяч евро. Таким образом, в месяц Евгений зарабатывает порядка 37,5 тысячи евро.

Стоит сказать, что соглашение Хачериди с клубом рассчитано на два года.

Ранее сообщалось, что одноклубник Хачериди Артем Милевский продемонстрировал оригинальное фото с Суперкубком.