Интер отказался от участия в Юношеской лиге УЕФА из-за коронавируса

Итальянский клуб официально сообщил, что не будет принимать участия в турнире.

Миланский Интер отказался от участия в Юношеской лиге УЕФА, где команда пробилась на стадию 1/8 финала.

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“Нерадзурри“ должны были провести ответный поединок против Ренна во Флоренции, однако официальный сайт Интера сообщил, что клуб снимается с турнира из-за вспышки коронавируса.

Ожидается, что команде засчитают техническое поражение, и Ренн пройдет в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что матч ПСЖ - Боруссия Д в Лиге чемпионов будет проходить без зрителей. Также из-за коронавируса без зрителей пройдут еще два еврокубковых поединка.