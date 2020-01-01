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Интер отказался от участия в Юношеской лиге УЕФА из-за коронавируса

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Итальянский клуб официально сообщил, что не будет принимать участия в турнире.
Интер отказался выступать в Юношеской лиге УЕФА
Интер отказался выступать в Юношеской лиге УЕФА
Getty Images

Миланский Интер отказался от участия в Юношеской лиге УЕФА, где команда пробилась на стадию 1/8 финала.

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“Нерадзурри“ должны были провести ответный поединок против Ренна во Флоренции, однако официальный сайт Интера сообщил, что клуб снимается с турнира из-за вспышки коронавируса.

Ожидается, что команде засчитают техническое поражение, и Ренн пройдет в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что матч ПСЖ - Боруссия Д в Лиге чемпионов будет проходить без зрителей. Также из-за коронавируса без зрителей пройдут еще два еврокубковых поединка.

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Теги: Интер, Юношеская лига УЕФА, коронавирус, футбол
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