Интер отказался от участия в Юношеской лиге УЕФА из-за коронавируса
Итальянский клуб официально сообщил, что не будет принимать участия в турнире.
Миланский Интер отказался от участия в Юношеской лиге УЕФА, где команда пробилась на стадию 1/8 финала.
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“Нерадзурри“ должны были провести ответный поединок против Ренна во Флоренции, однако официальный сайт Интера сообщил, что клуб снимается с турнира из-за вспышки коронавируса.
Ожидается, что команде засчитают техническое поражение, и Ренн пройдет в четвертьфинал.
Ранее сообщалось, что матч ПСЖ - Боруссия Д в Лиге чемпионов будет проходить без зрителей. Также из-за коронавируса без зрителей пройдут еще два еврокубковых поединка.
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