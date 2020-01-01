Битва редакций: веселье с Камп Ноу уехало на Гудисон Парк

Bigmir)net совместно с Parimatch подводит итоги пятого тура Битвы редакций.

Продолжаем организованный с Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua.

Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

Наша команда провела ужасный тур, уйдя в существенный минус. Нужно проанализировать ошибки и не допустить это вновь.

Ставка №1

Матчи: Барселона – Реал Сосьедад 1:0 / Вольфсбург – РБ Лейпциг 0:0

Прогноз: ОЗ/Х2

Коэффициент: 2,21

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

РБ Лейпциг, конечно, добыл необходимый нам результат, но и сказать, что это было просто, не получится. Грядущий соперник Шахтера по Лиге Европы показал приличный уровень игры и вполне мог думать о победе. Что касается Барселоны, то тут нас постигла неудача. Традиционно веселого матча между этими командами не было. Каталонцы смогли открыть счет лишь под занавес встречи, да и то с пенальти, по которому есть серьезные вопросы. Обидный минус.

Ставка №2

Матч: Челси – Эвертон 4:0

Прогноз: Х2

Коэффициент: 1,97

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Здесь наш редакция полностью провалилась. Ожидали упорной борьбы от подопечные Карло Анчелотти, но оборона «ирисок» играла слишком плохо, чтобы рассчитывать на набранные очки. Сказать, что Челси сыграл очень хорошо – вроде бы и нет, но счет говорит за себя. Не упускаем Эвертон из виду, это по-прежнему очень крепкая команда, которая может отобрать очки у любого, но в тот вечер у них игра не получилась.

Итог

По итогам тура все редакции понесли убытки, а потому наше лидерство не делось, но мы, в первую очередь, смотрим только на свой результат и хотим получать прибыль по итогам каждого раунда Битвы редакций.