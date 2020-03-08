В Сеть слили фото Роналдиньо из парагвайской тюрьмы

Бразилец проведет в заключение полгода.

Легендарный бывший футболист Бразилии Роналдиньо был задержан за въезд в Парагвай по поддельным документам.

Суд Асунсьона постановил заключить Роналдиньо и его брата под стражу на 6 месяцев.

В Сеть попало фото бразильца из тюрьмы. На нем может увидеть бывшего футболиста, который находится в хорошем настроение.

MUY FUERTE | Así se encuentra Ronaldinho Gaúcho en la Agrupación Especializada. Eso si, sin perder su peculiar sonrisa 🔟🇧🇷 pic.twitter.com/SXEwv1VHIF — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) March 8, 2020

Напомним, что бразилец прибыл в Парагвай вместе с братом, чтобы представить бесплатную программу здравоохранения для детей.

Отметим, что ранее появилось видео, на котором Рональдьо в наручниках.