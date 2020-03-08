В Сеть слили фото Роналдиньо из парагвайской тюрьмы
Бразилец проведет в заключение полгода.
Легендарный бывший футболист Бразилии Роналдиньо был задержан за въезд в Парагвай по поддельным документам.
Суд Асунсьона постановил заключить Роналдиньо и его брата под стражу на 6 месяцев.
В Сеть попало фото бразильца из тюрьмы. На нем может увидеть бывшего футболиста, который находится в хорошем настроение.
MUY FUERTE | Así se encuentra Ronaldinho Gaúcho en la Agrupación Especializada. Eso si, sin perder su peculiar sonrisa 🔟🇧🇷 pic.twitter.com/SXEwv1VHIF— Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) March 8, 2020
Напомним, что бразилец прибыл в Парагвай вместе с братом, чтобы представить бесплатную программу здравоохранения для детей.
Отметим, что ранее появилось видео, на котором Рональдьо в наручниках.
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