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В Сеть слили фото Роналдиньо из парагвайской тюрьмы

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Бразилец проведет в заключение полгода.
Роналдиньо
Роналдиньо
Getty Images

Легендарный бывший футболист Бразилии Роналдиньо был задержан за въезд в Парагвай по поддельным документам.

Суд Асунсьона постановил заключить Роналдиньо и его брата под стражу на 6 месяцев.

В Сеть попало фото бразильца из тюрьмы. На нем может увидеть бывшего футболиста, который находится в хорошем настроение. 

Напомним, что бразилец прибыл в Парагвай вместе с братом, чтобы представить бесплатную программу здравоохранения для детей.

Отметим, что ранее появилось видео, на котором Рональдьо в наручниках.

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Теги: Роналдиньо, футбол, вне игры, арест, фото
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