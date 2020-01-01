Роналдиньо проведет в заключении в Парагвае полгода

Суд вынес решение относительно срока ареста легендарного экс-футболиста.

Именитый бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо проведет в заключении в Парагвае ближайшие полгода.

Как сообщает Globoesporte, суд Асунсьона вынес решение относительно срока ареста спортсмена и его брата по делу о въезде в страну по фальшивым документам.

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Защита просила отпустить подсудимых в Бразилию, ссылаясь на необходимость медицинского ухода для брата Роналдиньо из-за проблем с сердцем, но никаких подтверждающих документов в суде предоставлено не было.

Прокурор же в своей речи предположил, что мужчины могут скрыться в Бразилии, если им разрешат покинуть Парагвай. К тому же, власти Бразилии не экстрадируют своих граждан в Парагвай. Заслушав все доказательства, судья постановил заключить Роналдиньо и его брата под стражу на время следственных действий, что может занять до 6 месяцев.

Напомним, несколько дней назад Роналдиньо арестовали в Парагвае из-за въезда в страну по поддельным документам.

Бразилец собирался вернуться на родину после допроса, однако его арестовали во второй раз, чтобы не допустить выезда из страны.