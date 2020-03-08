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Игроки Боки Хуниорс ярким танцем отпраздновали чемпионство

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Футболисты не только отлично играют, но и прекрасно танцуют.
Игроки Бока Хуниорс зажгли в раздевалке
Игроки Бока Хуниорс зажгли в раздевалке
Getty Images

В ночь с 7 на 8 марта Бока Хуниорс одержала победу над Химнасией в матче заключительного 23-го тура чемпионата Аргентины.

Эта победа позволила "генуэзсцам" опередить Ривер Плейт в турнирной таблице всего лишь на одно очко и стать чемпионом. Это событие футболисты ярко отпраздновали в раздевалке, показав зажигательный танец.

Ранее сообщалось, что Карлос Тевес поцеловал Марадону в губы перед тем, как выиграть чемпионство с Бокой Хуниорс.

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Теги: Бока Хуниорс, чемпионат Аргентины по футболу, футбол, видео, чемпионство
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