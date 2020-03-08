Игроки Боки Хуниорс ярким танцем отпраздновали чемпионство
Футболисты не только отлично играют, но и прекрасно танцуют.
В ночь с 7 на 8 марта Бока Хуниорс одержала победу над Химнасией в матче заключительного 23-го тура чемпионата Аргентины.
Эта победа позволила "генуэзсцам" опередить Ривер Плейт в турнирной таблице всего лишь на одно очко и стать чемпионом. Это событие футболисты ярко отпраздновали в раздевалке, показав зажигательный танец.
¡El baile del campeón!#BocaEstáFeliz 😃 pic.twitter.com/n5sUhMDSSB— Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) March 8, 2020
Ранее сообщалось, что Карлос Тевес поцеловал Марадону в губы перед тем, как выиграть чемпионство с Бокой Хуниорс.
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