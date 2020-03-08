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Тевес поцеловал Марадону в губы перед тем, как выиграть чемпионство с Бокой Хуниорс

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Единственный гол Тевеса принес Боке Хуниорс не только победу в матче, но и чемпионский титул.
Карлос Тевес и Диего Марадона
Карлос Тевес и Диего Марадона
Getty Images

Бока Хуниорс в заключительном туре чемпионата Аргентины обыграла Химнасию и стала чемпионом страны.

Перед началом поединка произошел забавный инцидент - форвард Боки Карлос Тевес подошел к тренеру Химнасии Диего Марадоне и поцеловал его в губы. А потом именно Тевес стал автором единственного победного гола в этом поединке.

Тевес после поединка также отличился - празднуя победу, Карлос залез на ограждение, чтобы порадоваться чемпионству вместе с фанатами.

Карлос Тевес празднует победу
Карлос Тевес празднует победу
Getty Images

Карлос Тевес празднует победу
Карлос Тевес празднует победу
twitter.com/bocajrsoficial

Напомним, Бока Хуниорс стала чемпионом Аргентины в 34-й раз.

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Теги: Карлос Тевес, Бока Хуниорс, чемпионат Аргентины по футболу, футбол, Диего Марадона
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