Тевес поцеловал Марадону в губы перед тем, как выиграть чемпионство с Бокой Хуниорс
Единственный гол Тевеса принес Боке Хуниорс не только победу в матче, но и чемпионский титул.
Бока Хуниорс в заключительном туре чемпионата Аргентины обыграла Химнасию и стала чемпионом страны.
Перед началом поединка произошел забавный инцидент - форвард Боки Карлос Тевес подошел к тренеру Химнасии Диего Марадоне и поцеловал его в губы. А потом именно Тевес стал автором единственного победного гола в этом поединке.
El afectuoso saludo de #Tevez con #Maradona 💙💛💛#juegaBoca pic.twitter.com/EaoyDCB98a— La Número 12 (@lanumero12comar) March 8, 2020
Тевес после поединка также отличился - празднуя победу, Карлос залез на ограждение, чтобы порадоваться чемпионству вместе с фанатами.
Напомним, Бока Хуниорс стала чемпионом Аргентины в 34-й раз.
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