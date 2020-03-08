Тевес поцеловал Марадону в губы перед тем, как выиграть чемпионство с Бокой Хуниорс

Единственный гол Тевеса принес Боке Хуниорс не только победу в матче, но и чемпионский титул.

Бока Хуниорс в заключительном туре чемпионата Аргентины обыграла Химнасию и стала чемпионом страны.

Перед началом поединка произошел забавный инцидент - форвард Боки Карлос Тевес подошел к тренеру Химнасии Диего Марадоне и поцеловал его в губы. А потом именно Тевес стал автором единственного победного гола в этом поединке.

Тевес после поединка также отличился - празднуя победу, Карлос залез на ограждение, чтобы порадоваться чемпионству вместе с фанатами.

Карлос Тевес празднует победу Getty Images

Карлос Тевес празднует победу twitter.com/bocajrsoficial

Напомним, Бока Хуниорс стала чемпионом Аргентины в 34-й раз.