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В Сеть слили видео, на котором полицейские ведут Роналдиньо в наручниках

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Легендарный экс-футболист попал в скандальную историю в Парагвае.
Роналдиньо
Роналдиньо
Getty Images

Именитый экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо угодил в скандал - его арестовали в Парагвае за въезд в страну по поддельным документам.

В гостиничном номере Роналдиньо и его брата провели обыск, в ходе которого были обнаружены фальшивые паспорта мужчин. Бывшего футболиста и его брата увезли в полицейский участок, а в Сети появилось видео, как их выводили в наручниках.

Примечательно, что Роналдиньо приехал в столицу Парагвая по приглашению благотворительного детского фонда, а также собирался продвигать свою новую книгу.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо по решению судьи вновь арестовали.

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Теги: Роналдиньо, футбол, вне игры, арест, видео
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