Роналду рассказал о состоянии здоровья мамы после перенесенного инсульта

Португалец поблагодарил всех за поддержку.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поделился деталями о здоровье своей матери, которая накануне перенесла инсульт.

“Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку для моей мамы. В настоящее время она находится в стабильном состоянии.

Я и моя семья хотели бы поблагодарить медицинскую бригаду, которая ухаживает за ней, а также любезно прошу, чтобы в эти моменты информация была конфиденциальной“, - написал Роналду на своей странице в Twitter.

Отметим, что сразу же после новостей о госпитализации Долорес Авейру Криштиану отправился в Португалию.