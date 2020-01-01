Роналду рассказал о состоянии здоровья мамы после перенесенного инсульта
Португалец поблагодарил всех за поддержку.
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поделился деталями о здоровье своей матери, которая накануне перенесла инсульт.
“Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку для моей мамы. В настоящее время она находится в стабильном состоянии.
Я и моя семья хотели бы поблагодарить медицинскую бригаду, которая ухаживает за ней, а также любезно прошу, чтобы в эти моменты информация была конфиденциальной“, - написал Роналду на своей странице в Twitter.
Отметим, что сразу же после новостей о госпитализации Долорес Авейру Криштиану отправился в Португалию.
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