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Роналду рассказал о состоянии здоровья мамы после перенесенного инсульта

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Португалец поблагодарил всех за поддержку.
Криштиану Роналду и Долорес Авейру
Криштиану Роналду и Долорес Авейру
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поделился деталями о здоровье своей матери, которая накануне перенесла инсульт.

“Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку для моей мамы. В настоящее время она находится в стабильном состоянии.

Я и моя семья хотели бы поблагодарить медицинскую бригаду, которая ухаживает за ней, а также любезно прошу, чтобы в эти моменты информация была конфиденциальной“, - написал Роналду на своей странице в Twitter.

Отметим, что сразу же после новостей о госпитализации Долорес Авейру Криштиану отправился в Португалию.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Долорес Авейру
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