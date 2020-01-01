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Лев: Украина хорошо показывает себя под руководством Шевченко

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Немецкий специалист считает, что подход к турниру очень серьезный.
Йоахим Лев
Йоахим Лев
Getty Images

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результаты группового этапа жеребьевки Лиги наций, где его команда сыграет с Украиной, Испанией и Швейцарией.

“Хорошо, что нам не придется играть против тех же соперников, что и в прошлой Лиге наций. Нас ждет дуэль с соседями из Швейцарии, Украина хорошо проявляет себя под руководством Андрея Шевченко, а Испания - это по-прежнему сборная топ-уровня.

И нас, и болельщиков ждут интереснейшие матчи.

Лига наций доказала свою состоятельность. Подход к турниру очень серьезный, матчи в нем важнее, чем товарищеские. Игроки тоже относятся к этим поединкам серьезно.

Также молодым игрокам всегда пользу, если есть цель, а конкретно - выйти в финальный турнир“, - цитирует немецкого специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, групповой этап Лиги наций пройдет с 3 сентября по 17 ноября.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, сборная Германии по футболу, Лига наций, Йоахим Лев
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