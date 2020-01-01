Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций
Во вторник, 2 марта, в Амстердаме (Нидерланды) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций, где определились группы Лиги наций сезона-2020/21.
В жеребьевке приняли участие 55 сборных, которые предварительно были распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА. Согласно рейтингу, в каждой лиге были сформированы корзины посева: две в Лиге D и четыре для лиг А, В и С.
Сборная Украины оказалась в группе 4 Лиги A вместе с Германией, Испанией и Швейцарией.
Вашему вниманию все группы Лиги наций:
Лига A
Группа 1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды
Группа 2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия
Группа 3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия
Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария
Лига B
Группа 1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия
Группа 2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия
Группа 3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия
Группа 4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс
Лига C
Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория
Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия
Группа 3: Молдова, Словения, Косово, Греция
Группа 4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания
Лига D
Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова
Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар
Групповой этап пройдет с 3 сентября по 17 ноября. Победители групп сыграют в финальной части турнира в борьбе за трофей. Команды, которые займут последние места в своих группах, отправятся в Дивизион B.
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