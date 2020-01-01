Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций

Жеребьевка определила все группы Лиги наций.

Во вторник, 2 марта, в Амстердаме (Нидерланды) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций, где определились группы Лиги наций сезона-2020/21.

В жеребьевке приняли участие 55 сборных, которые предварительно были распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА. Согласно рейтингу, в каждой лиге были сформированы корзины посева: две в Лиге D и четыре для лиг А, В и С.

Сборная Украины оказалась в группе 4 Лиги A вместе с Германией, Испанией и Швейцарией.

Вашему вниманию все группы Лиги наций:

Лига A

Группа 1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды

Группа 2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия

Группа 3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия

Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария

Лига B

Группа 1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия

Группа 2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия

Группа 3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия

Группа 4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс

Лига C

Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория

Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия

Группа 3: Молдова, Словения, Косово, Греция

Группа 4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания

Лига D

Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова

Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар

Групповой этап пройдет с 3 сентября по 17 ноября. Победители групп сыграют в финальной части турнира в борьбе за трофей. Команды, которые займут последние места в своих группах, отправятся в Дивизион B.