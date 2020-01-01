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Роналду отправился в Португалию после инсульта матери

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У Долорес Авейру есть серьезные проблемы со здоровьем.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду в срочном порядке вылетел в Португалию, сообщает O Jogo.

Отмечается, что футболист отправился к матери, которая сегодня попала в больницу из-за ишемического инсульта.

Сейчас Долорес Авейру чувствует себя хорошо. Женщина находится в стабильном состоянии. 

Роналду должен приземлиться в аэропорту Фуншала в 16:00 по местному времени. Уже завтра, 4 марта, португалец вернется в Италию, чтобы принять участие в ответном матче Кубка Италии против Милана.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Долорес Авейру
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