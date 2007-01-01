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Мать Роналду доставлена в больницу с подозрением на инсульт

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Женщина находится в сознание.
Криштиану Роналду и Долорес Авейру
Криштиану Роналду и Долорес Авейру
instagram.com/doloresaveiroofficial/t

Мать нападающего Ювентуса Криштиану Роналду Мария Долорес Авейру попала в больницу, об этом сообщает The Sun.

По информации источника, врачи подозревают, что у нее произошел инсульт. На данный момент известно, что сейчас Мария Долорес находится в стабильном, кроме этого, она - в сознание.

Отметим, что в 2007 году женщина смогла вылечиться от рака молочной железы, а в 2019 у нее Долорес диагностировали онкологию.

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Теги: Мария Долорес Авейру, Криштиану Роналду, Ювентус, вне игры, больница, инсульт
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