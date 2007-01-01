Мать Роналду доставлена в больницу с подозрением на инсульт

Женщина находится в сознание.

Мать нападающего Ювентуса Криштиану Роналду Мария Долорес Авейру попала в больницу, об этом сообщает The Sun.

По информации источника, врачи подозревают, что у нее произошел инсульт. На данный момент известно, что сейчас Мария Долорес находится в стабильном, кроме этого, она - в сознание.

Отметим, что в 2007 году женщина смогла вылечиться от рака молочной железы, а в 2019 у нее Долорес диагностировали онкологию.