Мать Роналду доставлена в больницу с подозрением на инсульт
Женщина находится в сознание.
Мать нападающего Ювентуса Криштиану Роналду Мария Долорес Авейру попала в больницу, об этом сообщает The Sun.
По информации источника, врачи подозревают, что у нее произошел инсульт. На данный момент известно, что сейчас Мария Долорес находится в стабильном, кроме этого, она - в сознание.
Отметим, что в 2007 году женщина смогла вылечиться от рака молочной железы, а в 2019 у нее Долорес диагностировали онкологию.
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