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Яремчук: Каждый футболист сборной влюбился в идею Шевченко

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Команда играет за тренера.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
УАФ

Футболист сборной Украины и Гента Роман Яремчук поделился эмоциями от игры в составе национальной команды.

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“От игры в сборной я получаю огромное удовольствие, ведь там меня окружают футболисты очень высокого уровня: Ярмоленко, Коноплянка, Малиновский, Зинченко, Степаненко. Мне приятно со всеми играть.

Шевченко требует от меня выполнять много черновой работы, подыгрывать партнерам, создавать для них свободные зоны. Я понимаю, ведь это необходимо при такой структуре игры.

Каждый футболист сборной влюбился в идею Шевченко. Всегда приятно играть в такой футбол, какой он требует. С самого начало он начал нам объяснять свое видение игры. Говорил, что больше мы не будем много обороняться, а постараемся играть с позиции силы.

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Нам есть еще над чем работать - и очень много. Я считаю, что у нашей команды большое будущее. В сборной много молодых талантливых игроков. Сейчас из Украины много ребят уезжает в Европу, получают там хорошую школу и потом приезжают совсем с другим менталитетом.

Это, наверное, один из самых важных факторов для сборной и всего украинского футбола“, - приводит слова Яремчука официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Яремчук рассказал про одно из самых важных решений в футбольной карьере.

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Теги: Роман Яремчук, сборная Украины по футболу, футол, Евро-2020
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