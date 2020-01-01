Яремчук рассказал о лучшем решение в жизни

Украинский форвард добился успеха в бельгийском чемпионате.

Нападающий сборной Украины и Гента Роман Яремчук рассказал, как делал первые шаги в футболе.

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“Начинал я в родном Львове - в Карпатах. Это был прекрасный период, футбол мне сразу очень понравился. В десять лет меня пригласили в киевское Динамо, и до 17 лет меня воспитывала академия. Это была прекрасная школа подготовки к взрослой жизни.

На пути к взрослому футболу я сделал важные шаги в молодежных команд Динамо. Я понял, что нужно очень серьезно относиться к делу, если хочу добиться успеха. После этого я перешел в аренды в Александрию, где неплохо себя проявил. После у меня выпал шанс попробовать себя в основе Динамо.

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Но как итог - я ушел в Гент. Я считаю, что это одно из самых лучших решений в жизни. Очень рад, что играю за эту команду и не так давно продлил контракт. Клуб меня по-настоящему ценит, а для футболиста это, наверное, самое важное.

В Бельгии я стал более зрелым игроком. Именно из Гента получил первый вызов в сборную, что стало одним из самых больших событий в моей жизни“, - приводит слова Яремчука официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Яремчук пропустит до трех месяцев.