Битва редакций: продолжаем верить в Ворсклу и ставим на Кубок Англии

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Football.ua и Isport.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

К пятому туру Битвы редакций при поддержке Parimatch наша редакция все еще подходит в качестве лидера таблицы.

В этом туре каждая редакция вновь подготовит ставки. Мы положились на два прогноза - ординар и экспресс. Итоги пятого тура ждите после матчей.

Текущий баланс: 4543

Кубок Англии

Лестер – Бирмингем (4 марта)

Прогноз: Победа Лестера

Коэффициент: 1,23

Одна команда из Бирмингема вышла в финал Кубка английской Лиги в этом сезоне, но потерпела там поражения. Мы считаем, что для одного из самых больших городов Англии этого вполне хватит.

Шеффилд Уэнсдэй – Манчестер Сити (4 марта)

Прогноз: Победа Ман Сити

Коэффициент: 1,21

Именно “горожане“ были тем самым коллективом, который отобрал Кубок у бирмингемцев. На этом команда Гвардиолы вряд ли остановится и попытается взять возможный максимум трофеев в этом сезоне.

Дерби – Манчестер Юнайтед (5 марта)

Самое тяжелое испытание будет у Манчестер Юнайтед. Команда Оле-Гуннара Сульшера приедет в гости к Дерби, где зажигает легенда “красных дьяволов“ Уэйн Руни. Тем не менее, МЮ должны проходить этого соперника.

Прогноз: победа МЮ

Коэффициент: 1,53

Общий коэффициент: 2,277

Ставка: 100 грн

Полтавчане в “огне“

Мариуполь – Ворскла (4 марта)

Прогноз: Ворскла не проиграет

Коэффициент: 1,72

Ставка: 100 грн

Полтавский клуб очень здорово показал себя на старте 2020 года. Они провели два матча – против Динамо и Шахтера. И если с киевлянами играли просто хорошо, то “горняков“ вовсе обыграли. Не понятно, насколько эти матчи вымотали полтавчан и смогут ли они показать подобную игру против Мариуполя, но верим, что смогут. Аналитики Parimatch говорят, что вероятность того, что Ворскла увезет очки из Мариуоля, составляет 58%.

Итог

Прошлый тур оказался для нас провальным и в этом мы попытаемся вернуть потерянные деньги. Событий посреди недели было не так уж и много, что усложняло выбор для нашей Битвы Редакций, но мы надеемся, что сделали его правильным.