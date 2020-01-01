Битва редакций: продолжаем верить в Ворсклу и ставим на Кубок Англии
К пятому туру Битвы редакций при поддержке Parimatch наша редакция все еще подходит в качестве лидера таблицы.
В этом туре каждая редакция вновь подготовит ставки. Мы положились на два прогноза - ординар и экспресс. Итоги пятого тура ждите после матчей.
Текущий баланс: 4543
Кубок Англии
Лестер – Бирмингем (4 марта)
Прогноз: Победа Лестера
Коэффициент: 1,23
Одна команда из Бирмингема вышла в финал Кубка английской Лиги в этом сезоне, но потерпела там поражения. Мы считаем, что для одного из самых больших городов Англии этого вполне хватит.
Шеффилд Уэнсдэй – Манчестер Сити (4 марта)
Прогноз: Победа Ман Сити
Коэффициент: 1,21
Именно “горожане“ были тем самым коллективом, который отобрал Кубок у бирмингемцев. На этом команда Гвардиолы вряд ли остановится и попытается взять возможный максимум трофеев в этом сезоне.
Дерби – Манчестер Юнайтед (5 марта)
Самое тяжелое испытание будет у Манчестер Юнайтед. Команда Оле-Гуннара Сульшера приедет в гости к Дерби, где зажигает легенда “красных дьяволов“ Уэйн Руни. Тем не менее, МЮ должны проходить этого соперника.
Прогноз: победа МЮ
Коэффициент: 1,53
Общий коэффициент: 2,277
Ставка: 100 грн
Полтавчане в “огне“
Мариуполь – Ворскла (4 марта)
Прогноз: Ворскла не проиграет
Коэффициент: 1,72
Ставка: 100 грн
Полтавский клуб очень здорово показал себя на старте 2020 года. Они провели два матча – против Динамо и Шахтера. И если с киевлянами играли просто хорошо, то “горняков“ вовсе обыграли. Не понятно, насколько эти матчи вымотали полтавчан и смогут ли они показать подобную игру против Мариуполя, но верим, что смогут. Аналитики Parimatch говорят, что вероятность того, что Ворскла увезет очки из Мариуоля, составляет 58%.
Итог
Прошлый тур оказался для нас провальным и в этом мы попытаемся вернуть потерянные деньги. Событий посреди недели было не так уж и много, что усложняло выбор для нашей Битвы Редакций, но мы надеемся, что сделали его правильным.
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