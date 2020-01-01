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Роналду заблокировал портал Transfermarkt в Instagram

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Португалец остался недоволен оценкой стоимости его трансфера.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду добавил в черный список в Instagram популярный портал Transfermarkt.

Ресурс опубликовал сборную игроков, которые являются клиентами агентства Gestifute Жорже Мендеша.

В нее попали голкипер Эдерсон, защитники Жоау Канселу, Рубен Диаш, Габриэл Паулиста и Нелсон Семеду, хавбеки Рубен Невиш, Фабиньо, Хамес Родригес, Бернарду Силва и Анхель ди Мария, а также сам Роналду. Общая стоимость всех игроков составила 595 миллионов евро.

“Мы не отметили Роналду, потому что он послал нас в черный список после того, как увидел свою рыночную стоимость“, - отметили представители Transfermarkt.

Отметим, что аналитики оценили нападающего в 75 миллионов евро.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Transfermarkt
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