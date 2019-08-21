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Трабзонспор расторг контракт со Старриджем после дисквалификации футболиста

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Англичанин стал свободным агентом.
Дэниел Старридж
Дэниел Старридж
Getty Images

Нападающий Дэниел Старридж стал свободным агентом, сообщает официальный сайт Трабзонспора.

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

“Соглашение между Старриджем и нашим клубом от 21.08.2019 и до 31.05.2021 расторгнуто взаимно“, - сказано в заявлении клуба.

Отметим, что футболист провел 13 матчей за Трабзонспор, где забил семь голов.

Напомним, футбольная ассоциация Англии отстранила Дэниела Старриджа от любой деятельности, связанной с футболом за нарушения правила о ставках.

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Теги: футбол, Дэниел Старридж, Трабзонспор
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