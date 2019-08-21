Трабзонспор расторг контракт со Старриджем после дисквалификации футболиста
Англичанин стал свободным агентом.
Нападающий Дэниел Старридж стал свободным агентом, сообщает официальный сайт Трабзонспора.
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию сторон.
“Соглашение между Старриджем и нашим клубом от 21.08.2019 и до 31.05.2021 расторгнуто взаимно“, - сказано в заявлении клуба.
Отметим, что футболист провел 13 матчей за Трабзонспор, где забил семь голов.
Напомним, футбольная ассоциация Англии отстранила Дэниела Старриджа от любой деятельности, связанной с футболом за нарушения правила о ставках.
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