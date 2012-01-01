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Бывшего нападающего Ливерпуля отстранили от футбольной деятельности

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Дэниел Старридж нарушил правила о ставках.
Дэниел Старридж
Дэниел Старридж
Getty Images

Бывшего форварда Ливерпуля Дэниела Старридж отстранили от любой деятельности, связанной с футболом, до 17 июня 2020 года в связи с нарушением правил о ставках. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии (FA).

В июле 2019 года футболиста признали виновным и дисквалифицировали его на шесть недель, четыре из которых являются условным сроком. Также британец получил штраф в 75 тысяч фунтов (около 83,5 тысяч евро).

Отмечается, что апелляционная комиссия организации пересмотрела решение и доказала два дополнительных эпизода нарушения правил, ужесточив наказание Старриджа. Кроме отстранения, форвард выплатит около 170 тысяч евро штрафа.

Напомним, в январе 2012 года футболист сказал своему брату Леону сделать ставку на его трансфер в Севилью, сообщив ему о переговорах. В результате вместо испанского клуба Дэниел перешел в Вест Бромвич на правах аренды. 

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Теги: футбол, Дэниел Старридж, Ливерпуль
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