Бывшего нападающего Ливерпуля отстранили от футбольной деятельности

Дэниел Старридж нарушил правила о ставках.

Бывшего форварда Ливерпуля Дэниела Старридж отстранили от любой деятельности, связанной с футболом, до 17 июня 2020 года в связи с нарушением правил о ставках. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии (FA).

В июле 2019 года футболиста признали виновным и дисквалифицировали его на шесть недель, четыре из которых являются условным сроком. Также британец получил штраф в 75 тысяч фунтов (около 83,5 тысяч евро).

Отмечается, что апелляционная комиссия организации пересмотрела решение и доказала два дополнительных эпизода нарушения правил, ужесточив наказание Старриджа. Кроме отстранения, форвард выплатит около 170 тысяч евро штрафа.

Напомним, в январе 2012 года футболист сказал своему брату Леону сделать ставку на его трансфер в Севилью, сообщив ему о переговорах. В результате вместо испанского клуба Дэниел перешел в Вест Бромвич на правах аренды.