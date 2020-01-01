Битва редакций: Кубок Сити, второе место – Заре, но мы все равно проиграли

Bigmir)net совместно с Parimatch подводит итоги четвертого тура проекта Битва редакций.

Продолжаем организованный с Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua.

Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

Наша команда провела два “плюсовых“ тура, но в последнем нам не повезло и у нас не зашли обе ставки.

Ставка №1

Матч: Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2

Прогноз: победа Ман Сити с форой (-2,5)

Коэффициент: 2,11

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Мы верили, что “горожане“ сумеют в третий раз за сезон разгромить Астон Виллу. Поначалу все именно к тому и шло. В первом тайме Александр Зинченко и компания забили дважды, шансы Виллы на победу стали минимальными. Но бирмингемцы сумели забить в конце первого тайма, а “горожане“ во втором не забили вовсе, тем не менее, кубок завоевали.

Ставка №2

Матчи: Львов – Александрия 1:1 / Заря – Олимпик 1:0

Прогноз: победа Александрии / победа Зари

Коэффициент: 1,86 / 1,37 / 2,548

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Заря, как мы и предсказывали, одержала победу и обошла Динамо в турнирной таблице чемпионата Украины. Но в этом экспрессе подвела нас Александрия. Команда Владимира Шарана была очень близка к победе, но пропустила на последних минутах. Александрийцы увезли со Львова одно очко, а мы с этого двойника – 0 грн.

Итог

Этот тур организованного Parimatch проекта оказался для нас неудачным. И если в ставке-ординаре мы даже не близко к победе, то двойнику не хватило совсем чуть-чуть.

Несмотря на поражение, мы сумели сохранить лидерскую позицию, поскольку у наших соперников тур также не заладился.