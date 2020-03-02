Клуб Бекхэма проиграл в дебютном матче MLS

Американский клуб начал сезон с поражения.

Интер Майам провел дебютный поединок в МЛС. Соперником новой команды стал именитый клуб Лос-Анджелес Гэлакси.

Напомним, что совладельцем Интер Майами является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.

Единственный гол в матче был забит под конец первого тайма. Карлос Вела забил изумительный гол в ворота Интер Майами.

🔁 Carlos Vela GOLAZO on repeat 🔁 pic.twitter.com/YbtUipqDrU — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2020

Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами - 1:0.

Гол: Вела, 44.

Ранее Бекхэм рассказал о трудностях создания футбольного клуба.