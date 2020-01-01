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Роналду прокомментировал возможный переход в клуб Бекхэма

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Португалец счастлив в Ювентусе.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Футболист Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал слова Дэвида Бекхэма о возможном переходе португальца в клуб англичанина Интер Майами.

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“Я нахожусь в лучшем клубе Италии. Я играю с лучшими игроками. Я очень рад, что в прошлом сезоне мы выиграли трофеи, надеюсь, в этом сезоне нам также удастся.

В личном плане я также счастлив. Я пришел в Ювентус, чтобы забивать и показывать свой лучший футбол“, - приводит слова Роналду Sky Sports/

Ранее сообщалось, что Роналду вместе с Дибалой раскритиковали своих одноклубников за игру против Лиона в рамках Лиги чемпионов.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии по футболу, футбол, Интер Майами, МЛС
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