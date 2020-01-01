Роналду прокомментировал возможный переход в клуб Бекхэма
Португалец счастлив в Ювентусе.
Футболист Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал слова Дэвида Бекхэма о возможном переходе португальца в клуб англичанина Интер Майами.
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“Я нахожусь в лучшем клубе Италии. Я играю с лучшими игроками. Я очень рад, что в прошлом сезоне мы выиграли трофеи, надеюсь, в этом сезоне нам также удастся.
В личном плане я также счастлив. Я пришел в Ювентус, чтобы забивать и показывать свой лучший футбол“, - приводит слова Роналду Sky Sports/
Ранее сообщалось, что Роналду вместе с Дибалой раскритиковали своих одноклубников за игру против Лиона в рамках Лиги чемпионов.
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