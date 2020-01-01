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Неймар рассказал, что поддерживает скандального певца

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Бразилец является поклонником Бибера.
Неймар рассказал, что поддерживает скандального певца
Getty Images

Футболист ПСЖ Неймар рассказал, что является поклонником канадского музыкального исполнителя Джастина Бибера. 

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“Я могу только представить, что ему пришлось пережить. Джастин постоянно был в центре внимания с самого юного возраста. Мне кажется, это человек, который хочет быть как все.

Я восхищаюсь этим парнем, я большой поклонник Бибера. Мне нравится его творчество, к тому же мы встречались с ним лично и отлично нашли общий язык. Очень его люблю и, как фанат, всегда поддерживаю“, - приводит слова Неймара OTRO. 

Ранее сообщалось, что Неймар в феврале отказывался тренироваться с ПСЖ.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Джастин Бибер, вне игры, музыка
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