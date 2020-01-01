Неймар рассказал, что поддерживает скандального певца
Бразилец является поклонником Бибера.
Футболист ПСЖ Неймар рассказал, что является поклонником канадского музыкального исполнителя Джастина Бибера.
Читай также: Скандал дня: Марадона попался на употреблении наркотиков во время матча
“Я могу только представить, что ему пришлось пережить. Джастин постоянно был в центре внимания с самого юного возраста. Мне кажется, это человек, который хочет быть как все.
Я восхищаюсь этим парнем, я большой поклонник Бибера. Мне нравится его творчество, к тому же мы встречались с ним лично и отлично нашли общий язык. Очень его люблю и, как фанат, всегда поддерживаю“, - приводит слова Неймара OTRO.
Ранее сообщалось, что Неймар в феврале отказывался тренироваться с ПСЖ.
Полная версия правил