Неймар рассказал, что поддерживает скандального певца

Бразилец является поклонником Бибера.

Футболист ПСЖ Неймар рассказал, что является поклонником канадского музыкального исполнителя Джастина Бибера.

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“Я могу только представить, что ему пришлось пережить. Джастин постоянно был в центре внимания с самого юного возраста. Мне кажется, это человек, который хочет быть как все.

Я восхищаюсь этим парнем, я большой поклонник Бибера. Мне нравится его творчество, к тому же мы встречались с ним лично и отлично нашли общий язык. Очень его люблю и, как фанат, всегда поддерживаю“, - приводит слова Неймара OTRO.

Ранее сообщалось, что Неймар в феврале отказывался тренироваться с ПСЖ.