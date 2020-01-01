Битва редакций: Кубок Сити, второе место - Заре
К четвертому туру Битвы редакций при поддержке Parimatch в качестве промежуточного лидера и не собираемся уступать это звание.
В этом туре каждая редакция вновь подготовит ставки. Мы положились на два прогноза - ординар и двойник. Итоги четвертого тура ждите после матчей.
Текущий баланс: 4743 грн
Манчестер Сити разгромит соперника в финале Кубка Лиги
Астон Вилла – Манчестер Сити (1 марта)
Для клуба из Бирмингема выход в финал Кубка Лиги – невероятное достижение. Но, честно говоря, шансы на победу у них мизерные. На это есть сразу несколько причин:
- плохая форма команды (три поражения подряд);
- дважды они разгромно проиграли Сити в этом сезоне;
- “горожане“ мотивированы (АПЛ уже проиграна, а в ЛЧ и Кубке Англии еще далеко до финала).
Наша команда считает, что Вилла не сможет сдержать соперника и Сити вновь выиграет с разгромным счетом. Аналитики Parimatch отмечают, что вероятность такого события равна 44%.
Прогноз: победа Ман Сити с форой (-2,5)
Коэффициент: 2,11
Ставка: 100 грн
Кто хочет обойти Динамо?
Львов – Александрия (29 февраля)
Команда Шарана отстала от борьбы за второе место, да и третье пока далеко, но александрийцы будут пытаться достать своих оппонентов. Тем более, после обидно поражения от Колоса, предстоит сыграть со Львовом.
Прогноз: победа Александрии
Коэффициент: 1,86
Ставка: 100 грн
Заря – Олимпик (1 марта)
Но Александрия достать Динамо, которое проиграло Днепр-1, не сможет, а вот Заря – да. Команда Виктора Скрипника встретится с Олимпиком и в случае победы выйдет на вторую строчку таблицы.
Прогноз: победа Зари
Коэффициент: 1,37
Общий коэффициент: 2,548
Ставка: 100 грн
Итог
Наша редакция помнит, что в первом сезоне для нас все также начиналось хорошо, но затем наступил сильный спад, а победу удалось одержать во многом благодаря удаче. Потому мы продолжаем использовать тактику “тише едешь – дальше будешь“.
Надеемся, что и четвертый тур Битвы редакций завершится для нас удачно.
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