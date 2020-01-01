Битва редакций: Кубок Сити, второе место - Заре

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Football.ua и Isport.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

К четвертому туру Битвы редакций при поддержке Parimatch в качестве промежуточного лидера и не собираемся уступать это звание.

В этом туре каждая редакция вновь подготовит ставки. Мы положились на два прогноза - ординар и двойник. Итоги четвертого тура ждите после матчей.

Текущий баланс: 4743 грн

Манчестер Сити разгромит соперника в финале Кубка Лиги

Астон Вилла – Манчестер Сити (1 марта)

Для клуба из Бирмингема выход в финал Кубка Лиги – невероятное достижение. Но, честно говоря, шансы на победу у них мизерные. На это есть сразу несколько причин:

- плохая форма команды (три поражения подряд);

- дважды они разгромно проиграли Сити в этом сезоне;

- “горожане“ мотивированы (АПЛ уже проиграна, а в ЛЧ и Кубке Англии еще далеко до финала).

Наша команда считает, что Вилла не сможет сдержать соперника и Сити вновь выиграет с разгромным счетом. Аналитики Parimatch отмечают, что вероятность такого события равна 44%.

Прогноз: победа Ман Сити с форой (-2,5)

Коэффициент: 2,11

Ставка: 100 грн

Кто хочет обойти Динамо?

Львов – Александрия (29 февраля)

Команда Шарана отстала от борьбы за второе место, да и третье пока далеко, но александрийцы будут пытаться достать своих оппонентов. Тем более, после обидно поражения от Колоса, предстоит сыграть со Львовом.

Прогноз: победа Александрии

Коэффициент: 1,86

Ставка: 100 грн

Заря – Олимпик (1 марта)

Но Александрия достать Динамо, которое проиграло Днепр-1, не сможет, а вот Заря – да. Команда Виктора Скрипника встретится с Олимпиком и в случае победы выйдет на вторую строчку таблицы.

Прогноз: победа Зари

Коэффициент: 1,37

Общий коэффициент: 2,548

Ставка: 100 грн

Итог

Наша редакция помнит, что в первом сезоне для нас все также начиналось хорошо, но затем наступил сильный спад, а победу удалось одержать во многом благодаря удаче. Потому мы продолжаем использовать тактику “тише едешь – дальше будешь“.

Надеемся, что и четвертый тур Битвы редакций завершится для нас удачно.