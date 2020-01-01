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В Швейцарии перенесли матчи 24-го тура чемпионата из-за коронавируса

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Вирус продолжает распространяться в Европе.
В Швейцарии отменили матчи из-за коронавируса
В Швейцарии отменили матчи из-за коронавируса
Getty Images

Угроза распространения коронавируса в Европе становится все больше и влияет на обычную жизнь граждан и проведение спортивных мероприятий.

Теперь этот вирус стал причиной переноса 24-го тура чемпионата Швейцарии по футболу, который должен был состояться в этот уик-энд. Об этом сообщает пресс-служба SFL.

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Отметим, что Федеральный совет Швейцарии запретил массовые мероприятия численностью более тысячи человек, который будет оставаться в силе как минимум до 15 марта. В связи с этим, новая дата тура пока неизвестна.

SFL также сообщает, что будет рассмотрен вариант с проведением матчей без зрителей.

Ранее сообщалось, что в Иране зафиксирован первый случай гибели футболиста из-за коронавируса.

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Теги: Швейцария, футбол, чемпионат Швейцарии по футболу, коронавирус
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