В Швейцарии перенесли матчи 24-го тура чемпионата из-за коронавируса

Вирус продолжает распространяться в Европе.

Угроза распространения коронавируса в Европе становится все больше и влияет на обычную жизнь граждан и проведение спортивных мероприятий.

Теперь этот вирус стал причиной переноса 24-го тура чемпионата Швейцарии по футболу, который должен был состояться в этот уик-энд. Об этом сообщает пресс-служба SFL.

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Отметим, что Федеральный совет Швейцарии запретил массовые мероприятия численностью более тысячи человек, который будет оставаться в силе как минимум до 15 марта. В связи с этим, новая дата тура пока неизвестна.

SFL также сообщает, что будет рассмотрен вариант с проведением матчей без зрителей.

Ранее сообщалось, что в Иране зафиксирован первый случай гибели футболиста из-за коронавируса.