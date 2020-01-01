Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Иране зафиксирован первый случай гибели футболиста из-за коронавируса

Комментариев: 0
Жертвой стала иранская футболистка.
Ильхам Шейхи
Ильхам Шейхи
corriere.i

Иранская девушка Ильхам Шейхи умерла от коронавируса, об это сообщает китайский телеканал CGTN.

Как информирует источник, 23-летняя девушка была профессиональном игроком в футзале. Она боролась с вирусом на протяжении 10 дней, но ей не удалось победить болезнь. Таким образом, этот случай стал первым в мировом футболе, когда игрок погиб от смертельного вируса.

Отметим, что в Иране зафиксировано 245 случаев заболеванием вирусом, среди которых 26 людей умерли от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Италии заболел коронавирусом первый профессиональный футболист.

Поделись:
Теги: Ильхам Шейхи, футбол, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь