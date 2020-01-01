В Иране зафиксирован первый случай гибели футболиста из-за коронавируса

Жертвой стала иранская футболистка.

Иранская девушка Ильхам Шейхи умерла от коронавируса, об это сообщает китайский телеканал CGTN.

Как информирует источник, 23-летняя девушка была профессиональном игроком в футзале. Она боролась с вирусом на протяжении 10 дней, но ей не удалось победить болезнь. Таким образом, этот случай стал первым в мировом футболе, когда игрок погиб от смертельного вируса.

Отметим, что в Иране зафиксировано 245 случаев заболеванием вирусом, среди которых 26 людей умерли от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Италии заболел коронавирусом первый профессиональный футболист.