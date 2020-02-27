Алиссон признан лучшим бразильским игроком в Европе

Вратарь Ливерпуля установил историческое достижение.

Вратарь Ливерпуля Алиссон Бекер признан лучшим бразильским футболистом в европейском футболе по итогам 2019 года, об этом сообщает ресурс Samba Foot.

Голкипер “красных“ победил в опросе, в котором принимали участие болельщики, журналисты и экс-футболисты.

Бекер набрал 35,54% голосов. На втором месте оказался одноклубник Алиссона Роберто Фирмино с 23,48%. Замкнул тройку лидеров капитан ПСЖ Тьягу Силва, который набрал 8,03%.

Отметим, что Бекер установил историческое достижение. Он стал первым вратарем, который получил эту награду.

Кроме этой награды, Алиссон в 2019 году становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и одерживал победу на клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Алиссон получил трофей имени Яшина.