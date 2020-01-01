Битва редакций: минимальная, но победа

Bigmir)net совместно с Parimatch подводит итоги третьего тура проекта Битва редакций.

Продолжаем организованный с Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

Наша команда вновь одержала победу, хотя она и получилась практически минимальной.

Ставка №1

Матч: Наполи – Барселона 1:1

Прогноз: победа Барселоны

Коэффициент: 2,14

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Команда Дженнаро Гаттузо играла ровно так, как все и ждали – закрылись у своих ворот и выбегали в быстрые контратаки. Вот только мы предположили, что Барса сможет найти ключ к воротам итальянцев, а этого не случилось. Даже гол Гризманна стал больше следствием секундной слабости Наполи.

Ставка №2

Матчи: Бенфика - Шахтер 3:3 / МЮ – Брюгге 5:0

Прогнозы: проход Шахтера / победа МЮ

Коэффициенты: 1,75 / 1,48 / 2,59

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 259 грн

“Горняки“ заставили немножко попереживать. Сначала, когда пропустили первый гол, затем, когда второй, ну и когда третий…Тем не менее команда Луиша Каштру показала характер и сумела забить Бенфике на их территории сразу три гола и пройти в следующий раунд.

Что касается Манчестер Юнайтед, то в этом матче даже нервничать не приходилось. “Красные дьяволы“ просто деклассировали своего соперника и забили в его ворота пять безответных мячей.

Итог

Тенденция отличная, мы во втором туре подряд остаемся в плюсе. Да, этот плюс не самый большой, но он все же есть. Тем не менее, даже он позволил нам занять первое место в турнирной таблице.