Бекхэм: Я мечтаю объединить Роналду и Месси в Интер Майами

Звездный англичанин думает о приглашении мировых звезд.

Владелец футбольного клуба Интер Майами Дэвид Бекхэм рассказал, что мечтает о совместном дуэте Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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“Если у нас появится возможность, мы, конечно же, будем приглашать звезд из Европы. У нас есть выходы на Месси и Криштиану Роналду, и, как и любая команда в мире, мечтаем объединить их в своем составе.

Интер Майами сейчас неплохо укомплектован. Я уверен, что мы сможем достойно выступить в дебютном сезоне. Но наши мысли будут о том, чтобы улучшить наш состав“, - приводит слова Бекхэма Mundo Deportivo.

Отметим, что свой первый матч в MLS Интер Майами проведет в понедельник, 2 марта, на выезде против Лос-Анджелес Гэлакси.

Ранее Бекхэм рассказал о трудностях создания команды.