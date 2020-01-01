Бекхэм: Я не понимал, насколько сложно будет создать футбольный клуб
Легендарный футболист рассказал о формирование нового клуба.
Владелец футбольного клуба Интер Майами Дэвид Бекхэм рассказал о процессе создания команды.
Читай также: Неймар согласился перейти в клуб Бекхэма
“Сейчас я могу сказать, что мы прошли длинный путь. Но я всегда знал, что это будет того стоит. У меня была длинная и успешная карьера в футболе, но я никогда не избегал трудностей, они мне нравились.
Я не понимал, насколько сложно будет создать футбольный клуб. На выполнение задуманного ушло больше времени, чем ожидал.
Были моменты, когда казалось, что мы не сможем достичь цели. Но я никогда не задумывался о том, чтобы отказаться от задуманного“, - приводит слова Бекхэма Daily Mail.
Ранее сообщалось, что Интер выиграл первый суд у клуба Бекхэма.
Полная версия правил