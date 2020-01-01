Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бекхэм: Я не понимал, насколько сложно будет создать футбольный клуб

Комментариев: 0
Легендарный футболист рассказал о формирование нового клуба.
Интер Майами
Интер Майами
Getty Images

Владелец футбольного клуба Интер Майами Дэвид Бекхэм рассказал о процессе создания команды.

Читай также: Неймар согласился перейти в клуб Бекхэма

“Сейчас я могу сказать, что мы прошли длинный путь. Но я всегда знал, что это будет того стоит. У меня была длинная и успешная карьера в футболе, но я никогда не избегал трудностей, они мне нравились.

Я не понимал, насколько сложно будет создать футбольный клуб. На выполнение задуманного ушло больше времени, чем ожидал.

Были моменты, когда казалось, что мы не сможем достичь цели. Но я никогда не задумывался о том, чтобы отказаться от задуманного“, - приводит слова Бекхэма Daily Mail. 

Ранее сообщалось, что Интер выиграл первый суд у клуба Бекхэма.

Поделись:
Теги: Интер Майами, МЛС, футбол, Дэвид Бекхэм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь