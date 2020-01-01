Бекхэм: Я не понимал, насколько сложно будет создать футбольный клуб

Легендарный футболист рассказал о формирование нового клуба.

Владелец футбольного клуба Интер Майами Дэвид Бекхэм рассказал о процессе создания команды.

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“Сейчас я могу сказать, что мы прошли длинный путь. Но я всегда знал, что это будет того стоит. У меня была длинная и успешная карьера в футболе, но я никогда не избегал трудностей, они мне нравились.

Я не понимал, насколько сложно будет создать футбольный клуб. На выполнение задуманного ушло больше времени, чем ожидал.

Были моменты, когда казалось, что мы не сможем достичь цели. Но я никогда не задумывался о том, чтобы отказаться от задуманного“, - приводит слова Бекхэма Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Интер выиграл первый суд у клуба Бекхэма.