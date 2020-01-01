Битва редакций: Наполи не сдержит Барсу, а Шахтер пройдет в 1/8 финала
В третьем туре Битвы редакций при поддержке Parimatch мы постараемся выйти на первую позицию и увеличить банк. В этом туре каждая редакция подготовит ставки. Мы положились на два прогноза - ординар и двойник. Итоги третьего тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.
Текущий банк: 4684 грн
Барселона приехала побеждать
Наполи - Барселона (25 февраля)
Перед этой встречей не самые приятные новости дошли до наших ушей – в Италии вспышка коронавируса. Делегацию Барсы даже проверяли медики после их прибытия в Неаполь.
Тем не менее, Барселона прибыла в отличном настроении после победы над Эйбаром и имеет все шансы выиграть и здесь. На руку сыграет и отсутствие в составе Наполи Кулибали.
Аналитики Parimatch оценивают вероятность победы Барсы в 44%.
Прогноз: победа Барселоны
Коэффициент: 2,14
Ставка: 100 грн
Верим в Шахтер и МЮ
Бенфика - Шахтер (27 февраля)
Прогноз: проход Шахтера
Коэффициент: 1,75
Донецкий клуб добыл неплохой результат в домашнем матче, хотя мало кто верил в победу “горняков“. Поединок против Десны на неделе был весьма тяжелым, но там отдыхали несколько важных исполнителей. Наша команда верит, что на лиссабонском поединке приключения Шахтера в Лиге Европы не закончатся.
МЮ - Брюгге (27 февраля)
Прогноз: победа МЮ
Коэффициент: 1,48
Команда Сульшера в первой встрече не смогла увезти из Бельгии победу, но добыла ничью. МЮ набрал неплохой ход и показывает отличную игру в чемпионате Англии, а потому ждать, что Брюгге все же сможет преодолеть этот барьер, не приходится. Если “красные дьяволы“ не обыграют бельгийцев, мы весьма сильно удивимся.
Общий коэффициент: 2,59
Ставка: 100 грн
Итог
Прошлый тур оказался для нас очень хорошим. Все ставки “зашли“, при этом ни в одном из матчей нам даже не пришлось нервничать. Еврокубки – всегда непредсказуемы, а потому здесь возможно все, что угодно.
Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?
Полная версия правил