Битва редакций: Наполи не сдержит Барсу, а Шахтер пройдет в 1/8 финала

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Football.ua и Isport.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В третьем туре Битвы редакций при поддержке Parimatch мы постараемся выйти на первую позицию и увеличить банк. В этом туре каждая редакция подготовит ставки. Мы положились на два прогноза - ординар и двойник. Итоги третьего тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.

Текущий банк: 4684 грн

Барселона приехала побеждать

Наполи - Барселона (25 февраля)

Перед этой встречей не самые приятные новости дошли до наших ушей – в Италии вспышка коронавируса. Делегацию Барсы даже проверяли медики после их прибытия в Неаполь.

Тем не менее, Барселона прибыла в отличном настроении после победы над Эйбаром и имеет все шансы выиграть и здесь. На руку сыграет и отсутствие в составе Наполи Кулибали.

Аналитики Parimatch оценивают вероятность победы Барсы в 44%.

Прогноз: победа Барселоны

Коэффициент: 2,14

Ставка: 100 грн

Верим в Шахтер и МЮ

Бенфика - Шахтер (27 февраля)

Прогноз: проход Шахтера

Коэффициент: 1,75

Донецкий клуб добыл неплохой результат в домашнем матче, хотя мало кто верил в победу “горняков“. Поединок против Десны на неделе был весьма тяжелым, но там отдыхали несколько важных исполнителей. Наша команда верит, что на лиссабонском поединке приключения Шахтера в Лиге Европы не закончатся.

МЮ - Брюгге (27 февраля)

Прогноз: победа МЮ

Коэффициент: 1,48

Команда Сульшера в первой встрече не смогла увезти из Бельгии победу, но добыла ничью. МЮ набрал неплохой ход и показывает отличную игру в чемпионате Англии, а потому ждать, что Брюгге все же сможет преодолеть этот барьер, не приходится. Если “красные дьяволы“ не обыграют бельгийцев, мы весьма сильно удивимся.

Общий коэффициент: 2,59

Ставка: 100 грн

Итог

Прошлый тур оказался для нас очень хорошим. Все ставки “зашли“, при этом ни в одном из матчей нам даже не пришлось нервничать. Еврокубки – всегда непредсказуемы, а потому здесь возможно все, что угодно.

Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?