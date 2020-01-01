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В Японии отменили матчи до середины марта из-за коронавируса

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Чемпионат Японии не будет проводиться как минимум до 15 марта.
Матчи в Японии отменили минимум до 15 марта
Матчи в Японии отменили минимум до 15 марта
twitter.com/visselkobe

Японская J-лига объявила об отмене матчей Кубка японской лиги.

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Как сообщает официальный сайт J-лиги, матчи в Японии не будут проводиться минимум до 15 марта. О новых датах проведения игр будет объявлено позже. Такая мера была предпринята с целью предотвращения распространения коронавируса Covid-19.

Отметим, что первый тур чемпионата Японии прошел 22 - 23 февраля. Во время матча первого тура Виссел Кобе запретил болельщикам петь и скандировать в качестве меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Италии отменили 42 матча из-за коронавируса.

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Теги: Япония, чемпионат Японии по футболу, футбол, коронавирус
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