В Японии отменили матчи до середины марта из-за коронавируса

Чемпионат Японии не будет проводиться как минимум до 15 марта.

Японская J-лига объявила об отмене матчей Кубка японской лиги.

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Как сообщает официальный сайт J-лиги, матчи в Японии не будут проводиться минимум до 15 марта. О новых датах проведения игр будет объявлено позже. Такая мера была предпринята с целью предотвращения распространения коронавируса Covid-19.

Отметим, что первый тур чемпионата Японии прошел 22 - 23 февраля. Во время матча первого тура Виссел Кобе запретил болельщикам петь и скандировать в качестве меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Италии отменили 42 матча из-за коронавируса.